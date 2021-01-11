Абакан, , 07:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 99 человек, выздоровели 85 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 18 605 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 120 человек.

В стационарах лечатся 504 пациента. В тяжёлом состоянии находятся 109 человек, в том числе 16 пациентов — на ИВЛ.

Напомним, 10 января в Хакасии было выявлено 94 носителя коронавируса, выздоровели 25 человек.

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