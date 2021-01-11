Оренбург, , 07:47 — REGNUM В Оренбургской области в январе начинается оптимизация больниц. В результате укрупнения медучреждений из 25 больниц в регионе останется 11. Об этом на своей странице в соцсети сообщил эксперт регионального отделения ОНФ Дмитрий Болдырев.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

В областном минздраве подчеркнули, что в результате реформы все больницы и медики останутся на своих местах. Изменения коснутся управленческого аппарата.

Стоит отметить, информация о реформе появилась еще осенью 2020 года. Тогда в минздраве заявили, что речи об оптимизации не идет, а укрупнение больниц преследует благую цель — обеспечить пациентов более качественной медпомощью.

«Но у меня другое мнение о централизации. Объединяя клиники, мы копируем западную схему. Но в Европе расстояние между больницами — около 20 км, а у нас часто больше 50. В итоге путь больного от дома до места, где ему окажут помощь, может оказаться даже не 50, а 170 км. При наличии одного анестезиолога в районе возможности сопровождать каждого тяжелобольного нет. В больницу он поедет с фельдшером. Кроме того, в районах с населением 12−15 тыс. человек закрываются роддома. Чтобы родить, нужно ехать за 50 км от дома», — отметил Болдырев.

В своих комментариях оренбуржцы критикуют предстоящую реформу, называя такую инициативу непопулярной и несвоевременной.