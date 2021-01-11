Кемерово, , 07:13 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 11 января, за прошедшие сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 114 случаев, 9 января — 116 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 22, Кемерово — 18, Междуреченск — 14, Осинники — девять, Белово — пять, Калтан — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Полысаево — четыре, Краснобродский — три, Мыски — три, Прокопьевск — три, Юрга — три, Ижморский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Топкинский МО — три, Анжеро-Судженск — два, Киселевск — два, Беловский МР — два, Кемеровский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Яшкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время 110 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 27 257 случаев заражения коронавирусом, 24 331 человек выздоровел, 490 скончались.