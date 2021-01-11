Веллингтон, , 07:02 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все носители коронавируса были выявлены в карантинных учреждениях страны, где содержатся прибывшие в Новую Зеландию из-за границы. Случаев локального распространения инфекции на новозеландской территории не фиксировалось. Отмечается, что зараженные прибыли в страну из России и Великобритании.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 77 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1866 случаев инфицирования SARS-CoV-2.