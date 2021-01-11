Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Информация о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа на одном из самых известных в мире порносайтов оказалась ложной. Об этом 11 января сообщило издание International Business Times.

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Вызвавшее интерес у СМИ сообщение о блокировке учётной записи Трампа на платформе PornHub появилось утром 10 января в Twitter аккаунта «PornHub Update». Издание International Business Times проверило информацию и сделало вывод, что данное сообщение было шуткой анонимного пользователя и никакого отношения ни к американскому лидеру, ни к порносайту не имеет.

Предполагается, что шутка основана на блокировке учётных записей Трампа руководством ряда крупных социальных сетей и платформ, при этом в большинстве из них доступ к аккаунту американского лидера прекращён навсегда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Трамп намерен выступить с критикой блокировки своих аккаунтов в социальных сетях.

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