Петропавловск-Камчатский, , 06:43 — REGNUM На Камчатке число выявленных носителей коронавируса с начала 2021 года увеличилось почти на тысячу. Ежесуточный прирост стабильно составляет порядка 70 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Так, за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 74 человек. За весь период пандемии в крае выявили 10 926 носителей SARS-CoV-2. По состоянию на 30 декабря 2020 года на Камчатке было зарегистрировано 10 027 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки ещё 65 человек были выписаны с выздоровлением. За всё время с болезнью справились 9486 жителей края. Ещё 33 носителя коронавируса были госпитализированы в стационары. Всего в госпиталях лечатся от COVID-19 562 пациента. Пневмонией болеют 402 носителя коронавируса. Из 740 специально созданных для лечения COVID-19 коек свободными остаются 178.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 269 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае скончались от COVID-19 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые десять дней нового 2021 года в Приамурье выявили 1282 случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 123 человек (днём ранее — у 118).