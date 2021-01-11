Абакан, , 06:17 — REGNUM За весь период пандемии в Хакасии коронавирус выявлен у 1452 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Всего по состоянию на 10 января в регионе зарегистрировано 18 506 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 035 человек. Это 86,6% от числа заразившихся.

Напомним, в Хакасии скончались 283 пациента с коронавирусом, в том числе 208 человек старше 65 лет.

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