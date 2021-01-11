Мехико, , 05:23 — REGNUM В Мексике подтвердили первый случая заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что заболевший был выявлен в штате Тамаулипас на севере страны. Им оказался 56-летний мужчина, который 29 декабря вылетел из Мехико в приграничный с США город Матаморос. В ходе тестирования у него выявили новый вид коронавирусной инфекции. При этом мексиканские власти не разглашают его имени и называют его «путешественником».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января первый случай заболевания «британским» штаммом коронавирусной инфекции подтвердили в Латвии. Инфекцию выявили у пациента представители Латвийского центра биомедицинских исследований и образования.

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