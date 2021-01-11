Якутск, , 04:56 — REGNUM В Якутии с 11 января учебный процесс начался в 606 школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По решению местных властей в 51 школе продолжаются зимние каникулы: в Булунском районе в трёх школах до 13 января, в Борогонской — до 19 января, в Ленском районе — 17 школ до 13 января, в Оймяконском — четыре школы до 12 января, Усть — Нерская гимназия до 13 января, Оленекский район — одна школа до 12 января, Чурапчинский район — 26 школ до 12 января.

В очной форме будут работать 30% школ, 45% — продолжат обучение в очно-заочной форме, 25% школ — в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января школы и детские сады Московской области откроются в очном режиме.