Кемерово, , 04:49 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 11 января, ожидается снег, по югу местами сильный. Таков прогноз регионального гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что ночью температура ожидается от — 14 до — 19 °C, местами до — 24 °C, днём −13…−18°C, местами по югу −6…−11°C. Ветер западный с переходом на северо-западный, ночью 6−11 м/с местами до 18 м/с, днем 3−8 м/с местами до 12 м/с. Местами поземки, метели, похолодание.

Возможно ухудшение видимости до 1000 метров и менее. В связи с чем сотрудники госавтоинспекции просят жителей Кузбасса быть внимательными и осторожными, строго соблюдать требования правил дорожного движения.

Напомним, что почти все новогодние праздники в Кузбассе стояли сильные морозы. Так, 9 января, температура воздуха в некоторых районах региона составила — 35 °C и ниже.

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