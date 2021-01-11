Новосибирск, , 04:38 — REGNUM В первый рабочий день, 11 января, Новосибирск встал в пробки. По данным сервиса 2ГИС, в 8:30 (время местное) ситуация на городских дорогах оценивается в восемь баллов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По наблюдениям «НГС Новостей», на правом берегу самый внушительный затор образовался на Большевистском шоссе — его длинна от разъезда Иня до Речного вокзала к 8:00 утра составила 8 километров.

По сообщениям «Сиб.фм», в Ленинском районе стояли площади Труда и Энергетиков, а также подъезды к ним с Широкой, Станиславского, Ватутина и Станционной.

В то же время, сервис «Яндекс. Пробки» оцинивает ситуацию в Новосибирске в семь баллов или как «серьёзные пробки» — данные на 8:35 11 января.