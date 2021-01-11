Владивосток, 11 января 2021, 04:36 — REGNUM В Приморье суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом составил 231, выздоровели 203 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На утро 11 января в регионе с начала пандемии выявлены 31 849 носителей коронавируса, 23 173 пациента излечились, скончались 418 жителей Приморья.
Как сообщало ИА REGNUM, первый носитель «британского» штамма SARS-CoV-2, являющегося более заразным, выявлен на территории России.