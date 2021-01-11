Сеул, , 04:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 451 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 419 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что такой низкий показатель по числу выявленных пациентов за сутки зафиксирован в Южной Корее впервые с 1 декабря 2020 года. В среднем, отмечает центр, за прошедшую неделю ежесуточно в стране выявляли около 693 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 69 114. Также за 10 января в стране скончались еще 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Республике Корея стали 1140 человек.