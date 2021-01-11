Лондон, , 04:08 — REGNUM В Великобритании откроются семь крупных центров для вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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Британское правительство предполагает, что эта мера позволит ускорить процесс вакцинации, а следовательно, и выработку иммунитета у граждан страны. К настоящему времени в Соединенном Королевстве прививают около 200 тысяч человек ежедневно.

Теперь британские власти намерены нарастить количество введенных вакцин до 2 млн в неделю. Такими темпами предполагается до 15 февраля провакцинировать в Соединенном Королевстве всех пожилых граждан, медицинских и социальных работников.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 января в Великобритании выявили 3 072 349 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 81 431 человек.

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