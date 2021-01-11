Вашингтон, , 03:25 — REGNUM События в американской столице Вашингтоне свидетельствуют о сильном расколе в обществе США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Каракасе.

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«Президентский срок Джо Байдена начнется при худшем сценарии, включающем негативную поляризацию, раскол, ненависть, конфронтацию. Практически в преддверии гражданской войны», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее демократы в Конгрессе США заявили о подготовке импичмента президента страны Дональда Трампа. По словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, эта мера не позволит Трампу вновь выдвинутся кандидатом в президенты США в 2024 году.

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