Бразилиа, , 02:59 — REGNUM Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начнётся уже на предстоящей неделе в Бразилии. Об этом 10 января сказано в официальном аккаунте разработчиков препарата в Twitter.

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Уточняется, что производство вакцины в Бразилии будет запущено 15 января. По предварительной информации, препарат будет производиться на предприятиях в городах Бразилиа и Гуарульюсе.

Напомним, о получении клеточного материала из России для изготовления вакцины бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica сообщила 6 января. Кроме того, компания обратилась к регулятору для получения разрешения на экстренное применение препарата на территории Бразилии. В этом случае «Спутник V» будет включена в национальный график вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что производство российской вакцины от COVID-19 было запущено нескольких странах, в том числе в Индии, Китае и Южной Корее. В России на сегодняшний день вакциной «Спутник V» привито уже 1,5 млн человек.

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