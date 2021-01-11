Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Сестра бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Буш Эллис скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает газета The New York Times.

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О смерти 94-летней сестры американского президента сообщил ее сын Алесандр Эллис III. Отмечается, что Нэнси Буш Эллис доставили в больницу 30 декабря 2020 года с высокой температурой тела и положительным результатом теста на COVID-19. Позднее у нее пропали симптомы заболевания, однако общее состояние ухудшалось. Она ушла из жизни на 95-м году жизни в доме престарелых в американском Конкорде (штат Массачусетс).

Пресс-служба фонда Барбары и Джорджа Бушей уже выразила соболезнования в связи с кончиной сестры экс-президента.