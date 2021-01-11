Ла-Пас, , 02:03 — REGNUM В Боливии зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил исполнительный министр по защите прав потребителей Хорхе Сильва в ходе пресс-конференции.

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По его словам, министерство здравоохранения республики уже планирует ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. В частности, за 9 января на территории республики выявили 1644 зараженных коронавирусом нового типа. При этом в течение нескольких месяцев до этого в Боливии выявляли не более 200 инфицированных ежесуточно.

Всего в Боливии с начала пандемии выявили 172 798 зараженных новым коронавирусом. От осложнений COVID-19 в республике скончался 9 351 человек.