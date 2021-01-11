Москва, , 01:38 — REGNUM Более 1,5 миллиона человек привились от COVID-19 препаратом «Спутник V» в России. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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в сообщении фонда указано, что вакциной «Спутник V» привились более 1,5 млн человек. Отмечается, что препарат не вызывает сильных аллергических реакций, не обнаружено и новых побочных эффектов.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех регионах России в декабре 2020 года. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего вакцину «Спутник V» объявил, что в России до конца новогодних праздников в гражданский оборот поступит 1,5 млн доз препарата.

Напомним, о создании первой российской вакцины от COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. Препарат двухкомпонентный, вводится внутримышечно. С 1 января 2021 года все граждане, прошедшие вакцинацию, могут при желании получить специальный сертификат или паспорт вакцинированного. Вакцина «Спутник V» будет поставляться и в другие страны, в частности, в Индию, Аргентину, Венесуэлу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за время новогодних праздников в Санкт-Петербурге привили от коронавируса семь тысяч человек.

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