Гавана, , 01:27 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 388 человек, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

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При этом ведомство отмечает, что из новых пациентов лишь 35 прибыли из-за рубежа. Это свидетельствует о наличии нового очага распространения инфекции внутри страны.

В настоящее время на Кубе числится 2534 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них семеро пациентов находятся в критическом состоянии, еще 17 — в реанимации. Всего с начала пандемии на Кубе выявили 14 576 случаев заражения новым коронавирусом. От осложнений COVID-19 в республике умер 151 человек.