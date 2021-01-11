11 января 2021 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 09:13 — REGNUM В последние дни 2020 года ЦППК напомнила о том, что в центральной и северной части подмосковной Балашихи есть железнодорожное сообщение. На участке между станциями Реутово и Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги вдвое сократился интервал между электричками — с часа до получаса. Это стало возможным благодаря строительству второго пути до станции Стройка и двухпутного разъезда на станции Горенки.

Железнодорожный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Балашиха — крупнейший город Московской области. На территории городского округа проживает более полумиллиона человек. Как и все города-спутники, Балашиха живёт по законам маятниковой миграции, когда сотни тысяч людей каждое утро отправляются в Москву на работу, а вечером возвращаются домой. Крупнейшими транспортными артериями города являются три шоссе: Щёлковское, Энтузиастов (перетекающее в Горьковское) и Носовихинское. Вдоль последнего, самого южного, проходит важная железнодорожная ветка в сторону Владимирской области. В ближайшие годы она станет основой для МЦД-4. Интервалы между составами уже сейчас позволяют от станций Кучино или Железнодорожный добираться на электричках.

Пересекающее город в центре шоссе Энтузиастов — самое широкое и удобное. А вот Щёлковское шоссе на севере Балашихи — наиболее проблемное. Его расширение затрудняет национальный парк «Лосиный остров» и его исторические участки, в частности Алексеевская роща. Природные ресурсы Москвы весьма ограничены: существовавший когда-то зелёный пояс вокруг столицы почти уничтожен, а Лосиный остров ряд экологов и экоактивистов считают чем-то вроде последнего рубежа, сохранность которого позволяет поддерживать в мегаполисе относительное благополучие. На федеральном уровне проект расширения шоссе отложили, решив сохранить парк.

Но надежда у жителей этой части Балашихи, кажется, появилась. От вокзала Реутова уходила на север небольшая железнодорожная однопутная ветка. Электрички по ней курсировали, но с интервалом примерно раз в час. Причём в дневное время движение останавливалось из-за технологического перерыва. Началась масштабная реконструкция этой ветки, и к Новому году завершился важный этап. Важный перегон Реутово — Стройка, проходящий почти через весь густонаселённый город Реутов, стал двухпутным, что уже позволило удвоить число составов. Впрочем, получасовой интервал — всё равно слишком большой и проигрывает маршруткам, но уже есть повод верить в лучшее, в то, что и участок Стройка — Балашиха станет двухпутным, и время ожидания на платформе сократится.

Станция Реутово (сс)Ant227

Главное же решение, которое позволит разгрузить Щёлковское шоссе, заключается в продлении ветки к микрорайону Авиаторов. Эти разговоры идут несколько лет. Более того, железнодорожные пути уже есть, они расходятся на территориях промышленных зон в пешей доступности от шоссе. Если организовать здесь конечную станцию ветки, она поможет вывезти сразу несколько микрорайонов севера Балашихи, в том числе Лукино и 33-й мкрн (ЖК «Пехра»). При интервале поездов в 10−15 минут железнодорожное сообщение станет решением для всего Щёлковского шоссе. Кроме того, станция Стройка сможет стать точкой притяжения для трафика шоссе Энтузиастов.

Хотя ветка и петляет, она всё равно позволит ехать быстро и сэкономить время. Сейчас от станции Балашиха до Реутово электропоезд следует 25 минут — не так уж и долго для реалий пригорода. Дальше пассажиры смогут перейти на станцию метро «Новокосино», а в перспективе и на МЦД-4.

Ну и, конечно, стоит отметить, что пользу получит не только Подмосковье, но и Москва, поскольку рельсовый транспорт позволит избавить столичные улицы от многих единиц личного автотранспорта жителей Балашихи.