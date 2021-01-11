Амман, , 00:41 — REGNUM Кампания по массовой вакцинации населения против COVID-19 в Иордании начнется 13 января, заявил глава минздрава страны Натир Обейдат в ходе пресс-конференции.

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По его словам, в стране имеется достаточное количество препарата, чтобы привить 20% населения. При этом он призвал жителей Иордании не верить в слухи о вреде вакцины. Также Обейдат подчеркнул, что вакцинация не означает конец пандемии. Поэтому ряд ограничительных мер в королевстве продолжит действовать.

Предполагается, что в Иордании будет открыто 29 центров, где жители страны смогут получить прививки против коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Иордании с начала пандемии выявили 305 959 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 286 983 пациента, еще 4009 с болезнью не справились и скончались.