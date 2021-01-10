Рига, , 23:44 — REGNUM Первый случай заражения новым «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2 выявили в Латвии. Об этом 10 января сообщило министерство здравоохранения страны на странице в соцсети Twitter.

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В сообщении минздрава отмечается, что вариант коронавируса, который является более заразным и предположительным местом происхождения которого является Великобритания, выявили в образце одного из пациентов представители Латвийского центра биомедицинских исследований и образования.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января в Румынии выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

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