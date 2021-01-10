Москва, , 23:03 — REGNUM В Российской Федерации еще в декабре прошлого года выявили «британский» штамм SARS-CoV-2, который «вызывает столько сегодня тревог». Об этом 10 января заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, человек, у которого не было никаких симптомов, вернулся в страну из Великобритании. Попова добавила, что человек, который чувствует себя хорошо, уже не заразен для окружающих.

«Только у одного человека (выявили «британский» штамм SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM), — сказала она. — … Он уже не выделяет этот вирус».

Как передавало ИА, 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не вакцинировался от COVID-19 российский лидер Владимир Путин.

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