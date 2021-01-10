Москва, , 22:33 — REGNUM В Российской Федерации пока рано говорить о стабилизации ситуации с SARS-CoV-2. Об этом 10 января заявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, «конечно же, еще рано» говорить о стабилизации.

При этом она добавила, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за первые десять дней текущего года снизилось на 12% по сравнению с финальной декадой 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря 2020 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом рассказала, что жителю страны обязаны сообщить результат теста на коронавирус в течение 48 часов с момента поступления взятых у него проб в лабораторию.

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