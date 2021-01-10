Лондон, , 22:10 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки выявили 54 940 новых случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2). Об этом свидетельствуют обнародованные 10 января на сайте британского правительства данные.

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По последним данным, общее число случаев заражения SARS-CoV-2, выявленных на территории страны, составило 3 072 349.

Отмечается, что всего с начала пандемии в Британии скончались 81 431 человек с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки скончались 1035 пациентов с COVID-19, а также выявили 59,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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