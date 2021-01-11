Красногорск, , 07:08 — REGNUM В Московской области школы и детские сады открываются в очном режиме. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, опубликованным в Instagram, в регионе с 11 января в очном режиме возобновят работу школы и детские сады. Колледжи начнут работу с 13 января. Также будут работать очно кружки и секции.

Из-за распространения коронавируса в регионе будут действовать меры безопасности, по которым сотрудники образовательных учреждений должны пользоваться масками, при этом учителя — при индивидуальных занятиях с учениками.