Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM В мире за последние 24 часа выявлено 790 456 случаев заражения SARS-CoV-2, скончались ещё по меньшей мере 12 454 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 10 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире зафиксировано уже 88 383 771 случай заражения коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 1 919 126.

Напомним, накануне в ВОЗ сообщали, что в мире за последние сутки выявили 799 712 новых случаев заражения коронавирусом, ещё 15 454 пациента с COVID-19 — скончались.

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