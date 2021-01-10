Москва, , 21:45 — REGNUM Советник министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в конце января текущего года пройдут в режиме онлайн первые консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по разрешению использования препарата «Спутник V».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По его словам, о разрешении вакцины от COVID-19 на использование при чрезвычайных обстоятельствах идёт речь.

«Первые экспертные консультации … пройдут … в двадцатых числах января», — уточнил Глаголев.

Напомним, 9 января журналист Сэм Фазели на страницах Bloomberg сообщил, что в пятёрку производителей вакцин от COVID-19 по числу доз, на которые в мире заключены контракты на предварительный заказ, вошла Россия с препаратом «Спутник V».

Читайте также: Bloomberg назвал причины, позволяющие доверять вакцине «Спутник V»