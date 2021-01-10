Красногорск, , 21:18 — REGNUM С 11 января школы и детские сады Московской области откроются в очном режиме. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в Instagram.

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«Школы и детские сады откроются в первый рабочий день 2021 года — 11 января», — говорится в информации.

Он также добавил, что с 13 января откроются колледжи. В очном режиме продолжат работу кружки и секции.

При этом до 1 января 2022 года в учреждениях образования будут действовать меры безопасности. По ним учителя обязаны пользоваться масками при индивидуальной работе с учениками.