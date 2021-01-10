Тюмень, , 21:02 — REGNUM В Тюменской области будут выявлять нелегальные частные пансионаты для престарелых. Такое поручение по итогам заседания региональной комиссии по обеспечению пожарной безопасности 10 января дал глава региона Александр Моор.

Выявлением будут заниматься органы здравоохранения, местного самоуправления, а также полиция.

«Необходимо наладить оперативное межведомственное взаимодействие. У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их работа должна быть законной, прозрачной и, самое главное, — безопасной. Беру этот вопрос на личный контроль», — подчеркнул Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января под Тюменью при пожаре в частном нелегальном пансионате для пожилых людей погибли семеро маломобильных постояльцев

Читайте ранее в этом сюжете: Гибель семерых человек под Тюменью выявила общероссийскую проблему