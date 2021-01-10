Москва, , 20:45 — REGNUM Первый носитель «британского» штамма SARS-CoV-2, являющегося более заразным, выявлен на территории России. Об этом 10 января в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя результаты обследования прибывших из-за рубежа граждан страны.

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По ее словам, гражданин России, у которого ранее выявили новый штамм, недавно вернулся из Великобритании.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января федеральный оперативный штаб по борьбе с SARS-CoV-2 сообщил, что более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в РФ за минувшие 24 часа.

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