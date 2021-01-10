Кишинёв, , 20:09 — REGNUM Почти 300 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Молдавии за последние сутки. Об этом 10 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране зафиксировали 298 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 149 391.

Также уточняется, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 3139. При этом вылечились в Молдавии более 138 тыс. пациентов.

Напомним, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 400 случаев заражения SARS-CoV-2.

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