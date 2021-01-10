Тюмень, , 19:44 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 155 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 января коронавирусом заразились 24 933 человека. Выздоровели 23 428 человек, скончались 214 пациентов с COVID-19 (на пять человек более, чем днём ранее).