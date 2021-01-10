Стокгольм, , 19:29 — REGNUM По данным департамента здравоохранения лена Евлеборг, 9 января в регионе был выявлен первый случай заражения мутацией коронавируса SARS-CoV-2, ранее обнаруженной на территории ЮАР. Об этом 10 января сообщило агентство SVT Nyheter.

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«Инфицированный гражданин находился в Южно-Африканской Республике и вернулся домой в период новогодних праздников», — заявил главный инфекционист Евлеборга Шах Джалал.

«Посещал ли с тех пор данный человек общественные места?» — поинтересовались журналисты.

«Нет, он сидит дома на карантине», — ответил Джалал.