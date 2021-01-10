Москва, , 19:53 — REGNUM Заявление американского бизнесмена Илона Маска о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 10 января в социальной сети Facebook.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«На Земле уже всё отлично, все проблемы решены. Теперь на очереди Марс, далее Сникерс. Он конечно оригинал и делает всё за собственные деньги, но те, кто ему поставляет траву, смените пожалуйста сорт и верните его на землю. Его идеи и помощь нужны на этой планете», — пишет Тарас Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что Маск якобы всех обманывает. По их видению, чтобы осуществить задуманное бизнесмену не хватит никаких ресурсов.

«Миллионы людей он отправит на Марс. Ну да, на да… Остап Бендер и его Нью-Васюки во всей красе… Для отправки 3 человек на Марс (и их возвращения) необходимо на орбите Земли иметь корабль массой ~ 3.500 тонн. Для супер-пупер (будущих) сверхтяжёлых ракет на химическом топливе максимально возможная масса доставки на орбиту — 120−150 тонн. Вот и считайте», — написал Petr Z.

Некоторые даже предположили, что всей США не хватит возможностей для осуществления столь грандиозного проекта. Они выразили недоверие словам предпринимателя.

«Смелое заявление, но боюсь, для такого затратного проекта придётся продать не только своё имущество, но и всю Спейсикс вместе с НАСА и половинкой США», — поделился мнением Павел С.

Другие призвали граждан не переставать мечтать. Они уверены, если приложить достаточное количество упорства, то человеку подвластны любые задумки.

«Скучные, без высоких целей, без мечты. Маск многого добился и может распоряжаться своими финансами, как хочет. Надумает, леса вам в Подмосковье почистит, а захочет, будет тянуть человечество в будущее. Без таких идейных людей до сих пор бы сидели в средневековье», — считает Anastasia M.

Напомним, 9 января бизнесмен Илон Маск сообщил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе.