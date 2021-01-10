Нарьян-Мар, 10 января 2021, 18:25 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный, получивший положительный тест на SARS-CoV-2, пока лечится дома. Об этом он сам написал 10 января в соцсети Instagram.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»
«От коронавируса никто не застрахован…, — написал Бездудный. — Получил положительный тест».
По его словам, он в настоящее время лечится дома, чувствует себя удовлетворительно.
Как передавало ИА REGNUM, 10 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили более 22 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте также: Губернатор НАО назвал цены на тесты на коронавирус в регионе недопустимыми