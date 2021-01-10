Пекин, , 18:11 — REGNUM Власти Китая продлили временный запрет на авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, который был выявлен в Соединённом королевстве. Об этом 10 января сообщили в Управлении гражданской авиации КНР.

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«Управление гражданской авиации КНР … продлевает временный запрет на совершение пассажирских авиарейсов между Китаем и Великобританией», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сколько именно будут действовать ограничительные меры, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным специалистов, новый штамм передается от человека к человеку более агрессивно, однако, его симптомы, уровень смертности от него, а также риск серьезных осложнений, в целом, остаются на том же уровне. Вакцины, разработанные против других штаммов, как заявляют китайские медики, эффективны и против нового штамма.