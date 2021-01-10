Нью-Дели, , 17:18 — REGNUM В Индии вспышку птичьего гриппа официально зафиксировали в семи штатах, 10 января передает NDTV.

Так, 8 января вирус был обнаружен в штатах Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан, 10 января — в Уттар-Прадеш, Харьяна и Гуджарат.

Кроме того, меры безопасности против распространения птичьего гриппа принимают власти столичного округа Дели, а также штатов Пенджаб, Махараштра, Чхаттисгарх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии вспышку птичьего гриппа обнаружили в 14 из 47 префектур. Вспышка птичьего гриппа была выявлена в Японии в ноябре прошлого года. По стране в связи с угрозой распространения заболевания было уничтожено более 3,8 млн кур.

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