Элиста, , 16:53 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 10 января. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

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В настоящее время госпитализация потребовалась для 747 пациентов с COVID-19, состояние 27 врачи оценивают как тяжёлое. 119 человек находятся в стационаре для долечивания.

На самоизоляции по месту жительства находится 4 тыс. 281 житель республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 15 тыс. 794 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 13 тыс. 183 пациента. Не смогли победить COVID-19 211 человек.

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