Москва, , 16:14 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы в воскресенье, 10 января, отменено и задержано более 60 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 29 рейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержано девять авиарейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 10 рейсов, еще четыре отменено.

В аэропортах столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

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