Вашингтон, , 16:01 — REGNUM За прошедшие 24 часа в США выявили более чем 273 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет в Соединенных Штатах статистику по коронавирусу.

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Сообщается, что за прошедшие сутки медики в США выявили 273 854 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. таким образом, с начала пандемии в США выявлено ужеболее 22,1 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. От COVID-19 скончались 372 тысячи человек.

Стоит отметить, что в США уже полным ходом идёт массовая вакцинация от коронавируса. Используются вакцины от компаний Pfizer и Moderna.