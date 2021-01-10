Москва, , 15:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не вакцинировался от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 10 января.

Вакцина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Напомним, что ранее в различных телеграм-каналах появилась информация о том, что Путин якобы привился от коронавируса ещё 5 января. Журналисты решили уточнить эту информацию у Пескова. Пресс-секретарь ответил, что эта информация не соответствует действительности.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Напомним, что ранее Путин не раз заявлял, что обязательно привьётся от коронавируса и сообщит об этом общественности.