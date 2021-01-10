Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM По завершении зимних каникул с понедельника, 11 января, петербургские школы и другие учреждения общего образования возобновят свою работу в очном режиме. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

Плакаты о профилактике ковида в школе ИА REGNUM

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"Большинство петербургских школьников вновь сядут за парты, однако при этом до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения», — разъяснили в комитете.

При таком варианте обучения, который стал доступен школьникам и их семьям еще минувшей осенью, ребенок не исключается из школы, которая оценивает результаты домашнего образования.

Школьник самостоятельно изучает учебники и выполняет задания, размещенные в электронном дневнике или отправленные по электронной почте, смотрит онлайн-уроки по основным предметам, которые ведут лучшие петербургские педагоги, а также использует региональный портал дистанционного обучения и другие возможности для дистанционного обучения. Отметки по предметам выставляет школа по итогам аттестации.

«Такая возможность будет сохранена до конца 2020/2021 учебного года», — заверили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

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