Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM За первые девять дней 2021 года в Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции сделали 6998 человек. С учетом тех, кто вакцинировался до Нового года, в Петербурге привито 13 007 человек, из них 384 человека полностью завершили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 10 января в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, с начала вакцинации в город поступило 22 692 доз отечественной вакцины от COVID-19. В настоящее время в поликлиниках доступно 9685 доз препарата. В январе ожидается поcтавка еще 88 тысяч доз вакцины.

В свою очередь губернатор Александр Беглов на своей странице в соцсети 10 января сообщил о дополнительных поставках препарата для иммунизации населения от ковида.

«Переговорил с министром здравоохранения Михаилом Мурашко о дополнительной поставке городу вакцин. Продолжаем вакцинацию в приоритетном порядке врачей и учителей», — написал градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Как отмечают в Смольном, привиться от коронавируса в Петербурге сейчас могут медики, соцработники, учителя, сотрудники силовых структур и журналисты, а также петербуржцы старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.

«По мере поступления вакцины перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться», — обещают в правительстве Петербурга.

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