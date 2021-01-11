Белград, , 11:11 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 564 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 34 человека скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключен 201 пациент. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 11 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 359 689, а количество смертельных случаев выросло до 3582 человек.

Государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек 9 января подтвердил, что в страну скоро поступит три вида вакцин для проведения вакцинации населения.

Напомним, 9 января в Сербии было подтверждено 1769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 35 человек скончались.