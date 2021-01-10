Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM В Свердловской области за 9 января обнаружили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Диагноз COVID-19 подтверждён у 243 жителей Екатеринбурга. Также новые случаи есть в Верхней Пышме, Дегтярске, Каменске-Уральском, Качканаре, Первоуральске и ряде других территорий.

С начала пандемии коронавирус был выявлен в регионе у 62 516 человек. Из них выздоровели 54 906. От COVID-19 за весь период пандемии скончались 1683 пациента, в том числе 18 за последние сутки.