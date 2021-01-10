Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Челябинской области за 9 февраля зарегистрировали смерть 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 ушли из жизни семь человек. Среди них женщины 61 года, 62, 70 и 88 лет, а также мужчины 52, 60 и 63 лет.

Ещё пятеро скончались от других причин. У 85-летней женщины были атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий, у 78-летнего мужчины — атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь, у 74-летней женщины — злокачественное новообразование, у 90-летней — атеросклеротическая болезнь сердца и лёгочно-сердечная недостаточность, а у 72-летней — атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий.