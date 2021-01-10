Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Настоятель Троицкого монастыря в Кутаиси Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илия Каркадзе, которого обвиняют в «антисемитских выпадах», в своей ставшей скандально известной проповеди не упоминал еврейский народ. Об этом, как передает 10 января агентство «Интерпрессньюс», сказал журналистам заведующий отделом по связям с общественностью патриархии ГПЦ протоиерей Андрий Джагмаидзе.

«Он не упоминал еврейский народ ни в какой форме. Он говорил о той части сообщества, которая всегда пытается бросить тень на церковь, — сказал представитель ГПЦ. — Он даже не говорил про «гонителей христиан», он процитировал историческую цитату одного святого».

По словам Джагмаидзе, когда отец Иоанн стал говорить от себя то заявил, что борьба против церкви не ограничивается этнической принадлежностью.

«Он очень подробно всё объяснил, когда встречался с послом Израиля в Грузии», — отметил Джагмаидзе.

Как сообщало ИА, ранее посол Израиля в Грузии Ран Гидор заявил, что в проповедях Касрадзе и митрополита Кутаисско-Гаенатской епархии ГПЦ Иоанна Гамрекели присутствуют «антисемитские» выпады. Патриархия ГПЦ опубликовала извинения Гамрекели по этому случаю.

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