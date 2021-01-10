Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Ленинградской области от COVID-19 за последние сутки скончались четыре пациента. Общее количество жертв этой болезни в регионе достигло 300 человек, летальность ковида в регионе составляет 1,15%. Об этом 10 января сообщили в федеральном оперштабе.

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За минувшие сутки в Ленобласти зафиксировано 216 новых случаев заражения, что на два случая меньше, чем сутками ранее. Больше всего новых носителей выявлено в Выборге и Киришах (по 15), Тихвине (12), Приозерске и Лодейном Поле (по 11), Всеволожске (8), Гатчине (7).

С учетом новых данных в Ленобласти подтверждено за время пандемии 26 012 случаев заражения. Выздоровели 23 179 человек, в том числе 183 — за последние сутки.

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